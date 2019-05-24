5年前闖關失敗 伴侶盟今重返舊地登記結婚

2019-05-24 10:42

〔記者林家宇／台北報導〕同婚專法上路，北市破百對伴侶今日預約登記結婚。伴侶盟秘書長簡至潔、律師許秀雯5年前在中正區戶政事務所登記結婚闖關失敗，今重回舊地，完成終身大事。許秀雯表示，合法結婚只是其中一個目標，未來仍會朝真正的平權努力。簡至潔說，平權運動仰賴的是堅定民主體制，呼籲大家一同守護台灣民主。

伴侶盟今早在中正區戶政事務所召開記者會，由簡至潔、許秀雯及理事長Alex和伴侶Joe率先登記結婚。

伴侶盟2014年召集30對同志伴侶，在中正戶政事務所登記結婚，全數遭到駁回。Alex表示，他與Joe過去99%的時間都沒有想過要結婚，「分不清是理性判斷後覺得不需要，還是生來沒有這項權力，習慣了被剝奪」，萬萬想不到5年後重返舊地，已經能夠結婚。

簡至潔、許秀雯辦理手續後秀出身分證背面配偶欄。談及夢想成真的這一刻，許秀雯一度哽咽，「發現自己15歲喜歡女生時，從沒想過長大後可以和喜歡的女生結婚，為自己和台灣感到驕傲。」

被問到台灣為何能走向同婚合法，簡至潔說，台灣有非常堅定的民主體制，外國人對台灣可以從立法、街頭、司法訴訟和公投著手感到驚訝，能用這樣的方式爭取權益，就是因為台灣有很好的民主制度，希望大家一起守護。

談到同性平權運動的下一步，許秀雯表示，對她來說，今天僅是實現同婚，而非平權，依照專法，目前還不能夠共同收養或寄親收養，主要原因可能是政府在反同勢力、公投壓力底下做出的讓步妥協，未來她們會繼續努力推動。

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