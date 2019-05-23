921廿週年！震央集集募防災包 見證賑災大愛

2019-05-23 19:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕921大地震今年將屆滿20週年，位在鎮央的集集鎮，公所今年也將舉辦紀念活動，並募集「防災小包包」物資，要宣導防災知識，雖公所在募集物資過程中經常碰壁，但卻也有熱心的企業，慷慨贊助口罩、護理包、礦泉水等，彷彿重現地震發生時，國人無私地將物資送入災區的那分大愛，令公所相當感動。

集集鎮長陳紀衡表示，募集防震物資相當不容易，尤其社會各界的熱心捐贈並非「理所當然」，更讓公所了解當年地震發生時，全台物資湧入南投，便是展現台灣人民「人溺己溺」的精神，也讓「防災小包包」的籌募計畫，變得更有意義，充滿台灣的人情與關懷。

公所則說，「防災小包包」其實就是居家防災包，目前已獲億光電子、埔里純水、喜年來、中國衛材、華新口罩等企業，提供手電筒、水、乾糧、隨身護理包、口罩等。

其餘則還有存放物資所需的收納包、救生保溫毯、哨子、手套、防震防災手冊等，還欠缺贊助與經費，除盼社會各界能持續響應，也希望中央與縣府能協助補助經費，共同參與921集集大地震的防災宣導，將昔日地震傷痛轉化成防災能量，提醒國人唯有時時準備，才能避災防災。

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