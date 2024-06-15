「西門町百億地王」吳振隆 獲頒文大名譽博士

「西門町百億地王」之稱的大同公司副董事長吳振隆（前中），今獲文大校長王子奇（左）代表頒授商學名譽博士。（文化大學提供）

2024/06/15 18:11

〔記者林曉雲／台北報導〕有「西門町百億地王」之稱的大同公司副董事長吳振隆，也是多家生化科技、再生科技、能源公司、多媒體公司董事長及財團法人和草慈善事業基金會代表人，今日獲得文化大學頒贈商學名譽博士。

吳振隆致詞時表示，他在台南鄉下長大，25歲到台北，在迪化街找到第一份業務員工作，一年後於民國68年創業，布料批發讓他賺到第一桶金，再跨足頻道代理和有線電視投資經營，由小而大階梯式成長，從庶民經濟走到財團經濟，每一戰他都是背水一戰，因稍有不慎即恐回原點，他不是大企業家，只是小商人，從零到有、從小到大。

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吳振隆並提供他3個人生經驗給畢業生，強調要趁年輕勇於冒險，要先求穩定不失敗再求發展，一旦抓到機會就要全力以赴，勉勵畢業生們以勇氣、踏實、努力、永不放棄，好運就會隨之而來。

文大今年共有4753名畢業生，華岡法學基金會董事長黃劍輝也獲頒名譽法學博士學位。校長王子奇勉勵畢業生不論下一站是職場或繼續深造，都要有大人樣「大氣、大量、大膽」，對人要大氣，凡事要有量，大膽面對挑戰；跟著時代的腳步，走出自己能發揮的樣子。

此外，康寧大學今也舉行畢業典禮，前教育部長吳清基出席勉勵畢業生。校長陳清溪表示，護理及視光在國考的成績亮眼，鼓勵畢業生建立良好的人際關係，存好心、說好話、做好事，用心做好每件事情，且因應AI人工智慧快速發展，畢業後也要不斷學習。

康寧大學今舉行畢業典禮，前教育部長吳清基出席勉勵畢業生。（康寧大學提供）

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