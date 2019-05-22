新北簽合作備忘錄推國際交換生 墨國學生大讚台灣這2點

2019-05-22 12:51

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局今與國際扶輪社簽署合作備忘錄，由副市長謝政達贈送鶯歌陶杯給8名國際交換生，並邀請他們分享交換心得，其中，來自墨西哥的Andres Juan Moctezuma（王安卓）大讚台灣的安全和方便性讓他大開眼界、丹麥的張立威則是對台灣學生的課業表達看法。

謝政達表示，國際扶輪長期投入學生國際交換學習，105至107學年度已引進24國共151名國際交換生到新北學校學習，也讓新北的學生不用出國，就能與外籍學生交流共學。

王安卓現於三民高中就讀高一課程，他表示，台灣的天氣反覆無常，其實不太容易適應，但以安全性和方便性來說，卻大幅超越墨西哥，特別是機車普遍度以及公共交通讓他印象深刻。張立威去年8月到北大高中交換，他則指出，自己對不同文化很感興趣，所以選擇到台灣當交換生，在學習方面，台灣學生的課業相對較丹麥學生繁重，在生活上，台灣人吃飯喜歡滑手機，但在丹麥大部分人不會讓手機出現在餐桌上。

教育局指出，新北市107學年度共有22校迎接56名交換學生，此外，近3年共有172校、5548名師生赴日、韓、新、美等國交流、118名學生赴美加交換學習。今天與國際扶輪3490地區、3481地區、3482地區及台灣國際扶輪青少年交換協會（3521、3522、3523地區） 簽署合作備忘錄，未來將支持個人型態實驗方案，讓新北市每間學校至少有1位高一及高二的學生免休學出國學習1年。

來自墨西哥的Andres Juan Moctezuma（王安卓）大讚台灣的安全和方便性讓他大開眼界。（記者周湘芸攝）

來自丹麥的張立威表示，自己對不同文化很感興趣，所以選擇到台灣當交換生。（記者周湘芸攝）

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