虎尾科大攜手倫敦布魯內爾大學 培育智慧機械國際人才

2019-04-26 08:59

〔記者林曉雲／台北報導〕拚國際競爭力！國立虎尾科技大學與倫敦布魯內爾大學（Brunel University London） 簽署合作意願書，虎尾科大校長覺文郁表示，雙方將在未來先進製造技術領域，透過交換學生與交換教師，在長期技術合作、共同執行研究計畫、共同訓練課程等方面，建立密切與實質合作夥伴關係，國內技職教育可望在國際化腳步上前進一大步。

昨天舉行簽約儀式，英國駐台辦事處唐凱琳代表強調台英合作的重要性，對兩校長期與緊密的合作有很高的期待。英國文化協會蘇小真處長也說明協會將盡全力推動台英雙向交流。教育部國際及兩岸教育司李世屏一級教育秘書則表示，英國是重要國際夥伴，希望兩校合作能夠成為典範。

覺文郁校長表示，虎尾科大於高教深耕計畫中獲准成立「智能機械與智慧製造研究中心」，且是教育部技職司擇定推動「科技大學國際人才培育學院試辦計畫」6所試辦學校之一。

覺文郁校長指出，虎尾科大在智能機械與智慧製造領域，已建立相當之技術特色，學校因此有足夠研發能量可與國際知名企業、大學、研究機構進行各項交流活動。今年會選派20名學生，前往倫敦布魯內爾大學接受為期9個月的培育課程。

倫敦布魯內爾大學王彬副國際長表示，課程前3個月為密集英文訓練，增強學習能力與適應能力，後6個月將由該校精密製造中心提供實驗室與產業實習機會。合作實習企業包含如SIEMEMS, Rolls-Royce, P&G, Dyson，和KISTLER等多家國際企業，每位學生將有一位該中心指導教師全程負責課程訓練與輔導，得以學習最新產業技術，增進國際競爭力與移動力。

虎科大正規劃設立國際技術人才培育學院雙主修學位計畫，透過國際技術人才培育計畫前往海外實習之畢業學生，除可取得原科系學士學位外，並可取得「智能機械與智慧製造學士學位」，以建置完整國際智慧機械人才培育方式，提供產業充足優質人力。

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