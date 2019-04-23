這學校有硬工夫也有軟實力 虎科大藝文季草地登場

2019-04-23 15:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為改變大家對科技大學刻板印象，虎尾科技大學推出藝文季，今年以草地音樂會打頭陣，今天開幕式由虎聲管樂社及熱門音樂社先暖場表演，現場還有手作實驗，展現學生的硬工夫及軟實力。

虎科大藝文季將在26日、27日推出草地音樂季，今天開幕式特別選在該校大門口右側草坪舉行，以藝術、文化、音樂為主軸，提供學生大展長才，增加校內藝文活動的質與量，激發學生社團創新，拓展學生視野。

為營造開朗活潑校園氛圍，還規劃浮游花瓶、祈福繪馬鑰匙圈、母親節卡片傳恩情、串珠吊飾、照片掛飾等手作體驗，並邀請虎聲管樂社及熱門音樂社暖場演出，歡迎學生及社區民眾免費參加。

虎科大副校長楊達立表示，該校自雲林工專創校以來，培育學生扎實專業能力的「硬工夫」，在產業界深獲肯定，但也十分重視學生「軟實力」，推出藝文季提供學生展現活力的舞台，增添藝術氣氛。

尤其今年活動為期一個月持續到5月25日，除了校園音樂節還走出校園，由學生分別到虎尾鐵橋、西螺大橋前廣場、斗南火車站、虎尾布袋戲館等地辦理手做創意課程及卡片傳情等成果發表活動，呈現虎科大蓬勃藝文氣息，歡迎共襄盛舉。

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