法國正妹這樣愛台灣 大家忍不住按讚！

2019-03-23 12:37

［記者黃淑莉／雲林報導］來自法國的斗南扶輪社外籍交換生王子芯，來台7個月，國語講得很流利，且非常喜愛台灣的人、事、物，唯一覺得可惜是台灣街上有許多垃圾，因此寫卡片給斗南扶輪社理監事希望能上街撿垃圾，一起保護台灣這座美麗的島嶼。

斗南扶輪社20多位社員與近20位來自法國、巴西、德國、泰國、哥倫比亞等國的外籍交換學生，今天早上拿著垃圾袋、鐵夾在斗南街上撿垃圾，實現王子芯的愛台灣的願望。

斗南扶輪社長江慶銘指出，扶輪社理監事看到王子芯的卡片都很感動，感受得到她對台灣的熱愛，及對台灣環境的關心，內容還提到現有一種新風潮「plogging」即結合撿垃圾、跑步，可以健身又可做公益，理監事及其他社友們都很支持，也盼能藉由外籍生發起，帶動國內更多年輕人加入「plogging」。

王子芯去年7月底來台當交換學生，現就讀斗南高中二年級，她說，台灣雖是小島卻有很多和別人不同的特色，跟另人讚嘆的人事物，她最喜歡台灣吃小籠包、豆皮、豆乾及豆漿，雖然7月就要回法國，但有機會她會再來台灣。

王子芯來台灣第一個接待家庭爸爸王俊勝說，子芯真的很愛台灣，在台期間很認真學中文，跟同學相處很融洽，而且在生活中落實環保的習慣令人讚賞，還會提醒大家做好垃圾分類、隨手關燈，不只如此，她還以自己的零用錢認養扶助一名學生。

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