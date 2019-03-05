3萬台大生每年僅800人出國交換 校方目標衝至15％

2019-03-05 16:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學學生總數3萬多人，雖全校提供1200多個出國交換機會，但校方統計，每年僅800人出國交換，比例偏低，為衝刺國際化發展，打算持續增加機會到1500個以上，並拓展首創的「三聯學位」學制，4年內衝至全校15％學生出國交換。

台大副校長兼國際長周家蓓說，每屆入學新生約4000多人，出國交換機會每年則有1200多個，雖然來台大的外籍生高達1000人，但願意出國的台大生僅800人，推測台大生不願出國交換的原因，可能與志願設定有關，不少學生只挑選幾個喜好的國家與學校，沒中選就放棄其他出國機會。

台大校長管中閔說，看見出國交換的學生比例偏低，想要落實國際化交流，並實現未來大學想像，雖國際化短時間難一步到位，仍設下任期目標，要台大學生至少15％的人至少有過1學期以上的出國交換。

周家蓓還分析，台大生出國交換，愛去的國家中，約42％去歐洲（德國、法國），另外43％會去亞洲（日本），目前校內共提供17國、75個雙聯學位，未來則打算朝中歐發展，鎖定歷史悠久的前端名校進行交流。

另，周家蓓更提，台大從106學年起首創「三聯學制」，由台大跟日本筑波大學、法國波爾多大學等合作，一起面試招生，各校各5人組成同一班，2年4學期，第1學期去日本、第2學期到台大、第3學期去法國，第4學期自選國家實習，如今第1屆學生將在今年畢業，真正達到3國學生同班交流融合，實質國際化。

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