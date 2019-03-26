19年情誼 拉脫維亞姊妹市來台不忘新營

2019-03-26 08:45

〔記者王涵平／台南報導〕拉脫維亞共和國雅格瓦市與新營區締結姊妹市19年，雅格瓦市長來台北參加「2019智慧城市展」，不忘南下探訪老友，新營區長魏文貴贈新營陶藝茶具固情誼。

拉脫維亞共和國雅格瓦市為拉脫維亞第四大城市，市長安德里斯‧拉溫許（Andris Ravins）一行來台參加在台北舉行「2019智慧城市展」，一抵台立即趕赴新營區公所。

公所安排植樹、參訪生達化學製藥公司及太子宮廟，地方各界熱情相迎，，讓安德里斯‧拉溫許留下深刻印象，也瞭解最新市政及進步景況。

安德里斯‧拉溫許曾擔任拉脫維亞農業部長，2001年起首度當選雅哥瓦市市長，並連選連任迄今，係目前拉脫維亞全國各地方首長之中任期第二長市長，且現兼任「拉脫維亞大城市聯合會」輪值主席（該聯合會成員為拉脫維亞前九大城市市長），素孚眾望並具影響力。

2000年4月前南縣新營市與雅格瓦市締結為姊妹市已19年，2011年台南縣市合併後新營市改制為新營區後雙方仍持續保持友誼，藉由彼此互訪，新營區和雅格瓦市的友誼將更為堅固，期盼交流互動，能有更實質的合作。

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