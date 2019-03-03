吳釗燮：中國為轉移壓力 近期不排除再搶我邦交國！

2019-03-03 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮將於明天赴立法院報告及備詢，據最新的報告中指出，中國為了轉移內、外交迫的壓力，不排除在短時間內透過搶奪我國邦交來轉移各界注意力！

綜合媒體報導，立法院外交及國防委員會明天請來外交部長吳釗燮來報告當前國際外交報告及備詢，該份報告中指出，目前國際局勢變化多端，中國同樣也面臨到許多跳戰，北京當局可能為了轉移來自內部及外部的壓力，不排除搶奪我國邦交、打壓我國參與國際事務的力道會加強，藉此轉移注意力。

吳釗燮在報告中提到，雖然我國友邦有不少對中國存在不實際幻想的政客，但外交部和各大使館仍會持續全力維繫現有的17個邦交國，為了鞏固外交，我國也將尋求參與美國等相關理念相近國家在邦交國的援助計畫，尤其是拉美地區及太平洋島國，加深我與邦交的關係，但強調絕不會和中國做無謂的金錢競賽。

外交部表示，中國打壓台灣的動作從未停止，也因為這樣致使台灣的外交面臨嚴峻挑戰，但政府不會因此退卻，將此化為轉機。報告中指出北京當局近來也拿對付台灣的手段去對付其他國家，諸如散播假新聞、駭入他國電腦系統竊密等等，許多國家政府已有所警覺並展開反制，而台灣多年來受過太多中國這樣的攻擊，表示「願意和其他國家分享這些經驗」，站在同一陣線對抗中國。

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