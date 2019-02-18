志工全民外交 台灣專業海外開花結果

2019-02-18

記者呂伊萱／專題報導

國合會推動海外服務工作團，迄今已超過二十年，國合會目前正在招募今年度第一梯次的長期海外志工，開放線上申請至今日止。二十多年來，數百名參與志工帶著回憶返國，海外經歷更成為職涯轉捩點。其中許多人因志工經驗開啟新的生命篇章，選擇投入國際合作相關工作。

鄭坤木到巴拿馬助農民

巴拿馬農業志工鄭坤木，現在成了駐尼加拉瓜技術團計畫經理；鄭坤木十餘年前剛自研究所畢業，準備投入就業市場之際，因緣際會看到國合會志工資訊，便順著躁動不安與姑且一試的心情參加徵選，就這樣到了巴拿馬擔任農業志工。

鄭坤木本科是農業植物病蟲害專業，當時居住在巴拿馬邊界一個以咖啡為主要經濟作物的山城，但不巧碰上咖啡價格崩跌，便思考將幫助遮蔭的香蕉轉換為外銷主力。鄭坤木運用所學，協助當地農民。經過約一年，小鎮成功改善煮食蕉果實品質，並拓展外銷。煮食蕉計畫後來也成功應用到另一友邦尼加拉瓜。

鄭坤木把自己比作全民外交的小螺絲說，台灣在國際援助裡的比例其實很小，他鼓勵大家有機會就多出來走走，不是為了犧牲奉獻，而是「只要願意參與，就會有多一群人認識台灣、支持台灣」。

尤櫻儒帛琉推校園營養計畫

北醫大附設醫院國際醫療中心副執行長尤櫻儒，曾是帛琉醫衛志工。「志工經驗改變了我的一生」，尤櫻儒當年在台灣累積了六年護理師經歷，巧合看見了國合會的徵選計畫，想起多年前學姊的志工心得分享，想著既已掌握臨床基礎能力，到其他國家也許能夠服務更多的人，就這麼踏上了前往帛琉的旅程。

二○一一年，尤櫻儒駐點在帛琉一所資源相對稀缺的小學，驚訝地發現學童們的午餐內容是罐頭肉，而且完全沒有蔬菜。她實地了解到因營養攝取不均衡，進而衍生肥胖和其他健康問題的普遍現象。於是找來國合會駐帛琉農技團，結合志工資源，推動校園營養計畫，由農技團提供技術改善土質，並教導學校師生在學校裡就地種菜。

結果計畫很受歡迎，校園營養計畫在該所小學持續推動到今日，也擴大到帛琉其他學校，她笑說，有些學生因此對農業產生興趣，「還說以後要到台灣種菜呢」。

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