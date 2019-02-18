志工全民外交 台灣專業海外開花結果

2019-02-18

記者呂伊萱／專題報導

國合會推動海外服務工作團，迄今已超過二十年，國合會目前正在招募今年度第一梯次的長期海外志工，開放線上申請至今日止。二十多年來，數百名參與志工帶著回憶返國，海外經歷更成為職涯轉捩點。其中許多人因志工經驗開啟新的生命篇章，選擇投入國際合作相關工作。

鄭坤木到巴拿馬助農民

巴拿馬農業志工鄭坤木，現在成了駐尼加拉瓜技術團計畫經理；鄭坤木十餘年前剛自研究所畢業，準備投入就業市場之際，因緣際會看到國合會志工資訊，便順著躁動不安與姑且一試的心情參加徵選，就這樣到了巴拿馬擔任農業志工。

鄭坤木本科是農業植物病蟲害專業，當時居住在巴拿馬邊界一個以咖啡為主要經濟作物的山城，但不巧碰上咖啡價格崩跌，便思考將幫助遮蔭的香蕉轉換為外銷主力。鄭坤木運用所學，協助當地農民。經過約一年，小鎮成功改善煮食蕉果實品質，並拓展外銷。煮食蕉計畫後來也成功應用到另一友邦尼加拉瓜。

鄭坤木把自己比作全民外交的小螺絲說，台灣在國際援助裡的比例其實很小，他鼓勵大家有機會就多出來走走，不是為了犧牲奉獻，而是「只要願意參與，就會有多一群人認識台灣、支持台灣」。

尤櫻儒帛琉推校園營養計畫

北醫大附設醫院國際醫療中心副執行長尤櫻儒，曾是帛琉醫衛志工。「志工經驗改變了我的一生」，尤櫻儒當年在台灣累積了六年護理師經歷，巧合看見了國合會的徵選計畫，想起多年前學姊的志工心得分享，想著既已掌握臨床基礎能力，到其他國家也許能夠服務更多的人，就這麼踏上了前往帛琉的旅程。

二○一一年，尤櫻儒駐點在帛琉一所資源相對稀缺的小學，驚訝地發現學童們的午餐內容是罐頭肉，而且完全沒有蔬菜。她實地了解到因營養攝取不均衡，進而衍生肥胖和其他健康問題的普遍現象。於是找來國合會駐帛琉農技團，結合志工資源，推動校園營養計畫，由農技團提供技術改善土質，並教導學校師生在學校裡就地種菜。

結果計畫很受歡迎，校園營養計畫在該所小學持續推動到今日，也擴大到帛琉其他學校，她笑說，有些學生因此對農業產生興趣，「還說以後要到台灣種菜呢」。

  • 國合會前海外志工、現駐尼加拉瓜技術團計畫經理鄭坤木推動尼加拉瓜煮食蕉計畫工作照。（鄭坤木提供）

    國合會前海外志工、現駐尼加拉瓜技術團計畫經理鄭坤木推動尼加拉瓜煮食蕉計畫工作照。（鄭坤木提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/