25國200位交換學生齊聚台東 體驗炮炸寒單爺

2019-02-19 16:00

［記者黃明堂／台東報導］台東鬧元宵的重頭戲炮炸寒單爺，今天吸引了來自25國200位交換學生從全台各地到台東體驗，包括上轎當肉身寒單爺，還有炮手，都讓外國人感受鞭炮威力。

今天下午，台東玄武堂成了「聯合國」，全球25國的來台交換學生齊聚體驗台灣元宵民俗，先帶來宋江陣等多項台灣民俗表演，接下來真槍實彈體驗炮炸寒單爺。

共有來自5個國家7位外國學生赤裸上身，包紅頭巾、著紅短褲，先接受淨身儀式，接著輪番上轎，繞場接受炮轟；周邊的外籍學生由在地炮手指導擲炮，又驚又樂，有的一緊張點了炮就地就放了，在自己腳邊開炸，雖然炮火威力不及正常場次猛烈，但觀眾隨時會被外籍生炸到，更感到恐怖。

交換學生是由國際扶輪社安排到台東體驗，今年進入第8年，一年比一年更多人參與。也有來自澳洲的遊客自告奮勇上轎扮演肉身寒單爺。

台東縣長饒慶鈴表示，炸寒單是地方民俗文化的重要資產之一，台東玄武堂跟台東普悠瑪扶輪社的合作，邀請扶輪社在台灣的國際交換生前來台東體驗炸寒單，讓國際交換生除了認識「寒單爺」。今年，以「寒單」為名的電影也在台東拍攝並在近期上映，足見台東寒單文化席捲全台的熱潮。

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