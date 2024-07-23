環團質疑空品標準太寬鬆 批空污抵換是為開發案解套

環保團體召開記者會批環境部的空品改善標準太寬鬆，空污抵換是為開發案空污解套。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/23 16:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕環境部今天舉辦空品標準討論及空污抵換修正草案的研商會，環保團體抨擊環境部無心落實公民參與，聽取民意減少空污問題，如環境部說草案中強調草案中2030年PM2.5年均值12微克太寬鬆，應下修為9或10微克；同時質疑空污的抵換根本就是為開發案的空污解套。

環境部大氣司副司長張根穆說，環境部修正的草案有加嚴標準，PM2.5到2030年將下修到15到12，下階段目標為可修到10到9，需要逐步達成；另外，空污的抵換也有加嚴，例如過去環評工程只要營運才需要抵換，現在增加施工也可抵換。

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監督施政聯盟召集人陳椒華痛批，環境部所謂的空污抵換是為了開發案，像草案金爐可換焚化爐，減少燒稻草可以蓋工廠，這樣的抵換是黑箱，今天環境部提出草案沒有法治化只是原則，讓環評委員採納後就可施行，環境部如何查核如何監督？如此抵換辦法只會讓空污愈來愈差，她深感遺憾，要求所有抵換應納入行政規範，不應只是黑箱、欺騙國人。

爭好氣聯盟發起人許心欣說，PM2.5年均值應加嚴到WHO 2005年AQG建議的10微克，甚至制訂中長期空品標準之目標，如2028年加嚴到美國的9微克，8年後2032年加嚴到以WHO 2021年AQG建議的5微克為目標。

許心欣更批評，空污抵換形同挖東補西，對開發案所在區域的居民而言，就是得承受空污淨增量集中，尤其台中大里夏田產業園區抵減上千噸，中科擴廠二期也抵減280噸，但空污就是集中在大里和西屯。

爭好氣聯盟執行長岳祥文說，依中央政府公布的草案目標為PM2.5在2027年降到13微克，2030年降到12微克，平均每年下降約0.43微克，若依照近10年的下降速度，2024年就應該要達到13微克的標準，為何要等到2027年？最慢在2026年，就可以達成12微克的目標，質疑為何要到2030年才能達標？

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