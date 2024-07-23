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凱米颱風來勢洶洶 澎湖出現蕈狀雲奇景

澎湖出現蕈狀雲奇景，澎湖氣象站表示與颱風無關。（圖由澎湖交通觀察日誌提供）

澎湖出現蕈狀雲奇景，澎湖氣象站表示與颱風無關。（圖由澎湖交通觀察日誌提供）

2024/07/23 16:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱凱米來勢洶洶，預估24、25日影響澎湖最劇烈，原定24日清晨登場的澎湖實兵實彈漢光操演宣布取消，改以防颱為主；23日湖西鄉才哥麵線旁紅綠燈掉落，相關單位趕往搶修，又被發現出現蕈狀雲奇景，但澎湖氣象站否認與颱風有關，只是單純發展中的對流胞，出現蕈狀雲形狀。

根據澎湖交通觀察日誌網友投書，凱米颱風尚未登陸，但外圍暴風圈強風已傳出些微災情，導致湖西鄉才哥麵線旁紅綠燈搖搖欲墜，擔心砸落引發往來人車安全問題，因此發圖警示；隨後又有網友投稿，指稱同一地點上方出現蕈狀雲奇景，很像是核試爆出現的特殊雲朵，引發其他網友好奇，以為是颱風壓境前的奇景。

針對紅綠燈掉落問題，澎湖縣政府警察局交通隊立即派員前往搶修；至於蕈狀雲形成的原因，澎湖氣象站表示，與颱風無關，是由積雲發展出來的積雨雲，上面已長出雲砧，是卷雲，只是單純發展中的對流胞 。

由於凱米颱風來勢洶洶，澎湖縣災害應變中心，24日上午9時三級開設、下午4時整備會議、下午5時二級開設、下午10時禁制公告發布；預判自24日下午起，澎湖風雨將持續增強，25日將有9-11級以上之強陣風，累積雨量預估200-350毫米，各單位應加強防救災整備工作，民眾也不要掉以輕心。

同一地點紅綠燈掉落，相關單位趕往搶修。（圖由澎湖交通觀察日誌提供）

同一地點紅綠燈掉落，相關單位趕往搶修。（圖由澎湖交通觀察日誌提供）

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