明各地雨勢趨緩 清晨仍涼白天東北風減弱回溫

2019-05-21 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕今天（21日）鋒面雖然遠離，但殘留在台灣上空的水氣仍多，因此中南部、花東地區及北部山區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。明天（22日）北東清晨仍稍涼，中南部的雨勢逐漸減緩，但還是要留意山區午後雷陣雨發生。

中央氣象局預報，明天清晨中南部、東部、東南部地區及北部山區會有局部短暫陣雨的狀況，但整體而言降雨情形相較於今天趨緩。白天起各地大多是陽光露臉的好天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後在西半部山區也會有短暫陣雨發生，要特別注意，這幾日降雨頻繁，山區容易有坍方和落石等風險，請民眾務必注意安全。

溫度方面，昨天鋒面通過後改吹東北風，溫度也明顯轉涼，而明天（22日）清晨之前仍受東北季風影響，北部及東半部天氣仍涼，低溫約19至21度。到了白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約27、28度，中南部約29、30度。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報，明日宜蘭、竹苗、花東及澎湖空品區為「普通」等級，其餘地區為「橘色提醒」等級。

另外，明天在北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島會有長浪發生的機率，若民眾有安排海邊活動或海上作業請多加留意自身安全。

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