梅雨鋒面快閃離去！ 天氣轉好 舒適到週末

2019-05-20 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕明（21）天因鋒面離開，北部、東北部以多雲天氣為主，但中南部、花東仍有局部短暫陣雨或雷雨。受到東北風增強影響，全台天氣在未來幾天轉為舒適，不會太過悶熱，預計這樣的好天氣會持續到週末。

中央氣象局預報，明日雖然鋒面遠離，水氣仍多，中南部和花東還是有局部短暫陣雨或雷雨。尤其中南部山區有局部大雨可能，加上連日降雨影響，易有坍方、落石等情形，建議大家避免前往山區活動。

《天氣風險公司》指出，造成各地大雨的鋒面正快速通過台灣，較乾涼的東北風隨後報到，各地天氣逐漸從多雲轉晴，並持續到週末，預計另波鋒面在下週接近。

溫度方面，北部為19至24度；中部為20至26度；南部為24至27度；東部為20至26度；連江縣為18至21度，金門縣為20至25度，澎湖縣為23至25度。

紫外線方面，雙北、宜花、連江、金門、澎湖達「高量」級，其餘地區皆為「中量」級。

空氣品質方面，東北季風會挾帶較乾燥空氣，境外污染物有機會移入，西半部沿海地區及離島空氣品質因此稍差，而境外污染物及光化作用影響，午後臭氧濃度也容易上升。花東為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間有機會達到橘色提醒等級；中南部、馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

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