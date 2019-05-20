鋒面最強降雨過了 氣象局：週二中南部山區留意午後大雨

2019-05-20 21:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鋒面掰掰！中央氣象局表示，鋒面已移往南台灣，稍晚就會進入巴士海峽，目前主要雨勢集中在高雄以南、恆春半島一帶。不過，氣象局也表示，這波鋒面最強的降雨已經過了，今晚只剩南部和東南部還有降雨，其他地區大致都已雨停。週二中南部要留意午後熱對流帶來的降雨，氣象局已針對屏東、台東、南投、嘉義及高雄山區發布大雨特報，提醒週二可能有局部大雨發生機率。

中央氣象局稍早宣布，今晚發生大規模或劇烈豪雨機率降低，晚間20時30分解除0520豪雨事件預報加強作業，恢復一般作業。

臉書粉絲專頁天氣即時預報也指出，經過一天的大雨轟炸，主要大雨終於告一段落，今天雨量最多的地方是陽明山的229毫米。南部是本次大雨的最後一站，稍早也出現非常劇烈的雨勢。目前，強降雨幾乎已「離開台灣」，因此，不用擔心會再出現非常劇烈的雨勢了。

預報員陳伊秀表示，今天晚間只剩高雄以南地區仍有明顯降雨，預估有大雨發生雨勢，但不會出現像今天下午台中、南投的短時間強降雨。今天傍晚過後高雄沿海、屏東一帶出現3小時累積雨量70毫米，其中高雄大樹鄉西埔3小時雨量飆達92毫米，達大雨等級。

週二降雨主要以中南部山區午後對流為主，不排除有局部大雨發生機率。其他地區以多雲天氣為主，但受東北季風影響，週二清晨竹苗地區有機會下探19度，北台灣白天高溫約23、24度，深夜後低溫下滑至19度，中南部白天高溫也只有25、26度，稍有涼意。

週三到下週日各地回歸穩定天氣，週三、週四北台灣高溫可上看27、28度，中南部28、29度，南台灣週末前後高溫可望回到30度。

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