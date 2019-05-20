24條土石流紅色警戒！高市、嘉縣要特別注意

2019-05-20 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕今（20）日因鋒面通過，易有強對流發展和短時強降雨。農委會水土保持局晚間18點半發布消息，有24條土石流達紅色警戒，包括高雄市、嘉義縣都要特別注意。

水土保持局發布24條土石流紅色警戒，分布於高雄市那瑪夏區瑪雅里、南沙魯里，桃源區桃源里、勤和里，嘉義縣梅山鄉太和村、瑞峰村，阿里山鄉樂野村、十字村等。

依據土石流防災疏散避難作業規定，當發布土石流紅色警戒區時，地方政府應勸告或強制撤離民眾，作適當安置。在實務上，站在第一線的鄉鎮長可以按照當地實際降雨狀況，判斷疏散與否。

104條土石流黃色警戒

同時，另外有104條土石流達黃色警戒，分布於台中市和平區博愛里，南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村，埔里鎮麒麟里、水頭里、枇杷里、蜈蚣里、福興里，國姓鄉大旗村、北港村，信義鄉神木村，高雄市桃源區梅山里、復興里、拉芙蘭里，嘉義縣梅山鄉龍眼村、瑞里村，竹崎鄉光華村、中和村，阿里山鄉來吉村、達邦村等，建議地方政府應進行疏散避難勸告。

據土石流防災資訊網說明，土石流「黃色警戒」的意思是，某地區「預測雨量」大於當地的「土石流警戒基準值」；「紅色警戒」則是該地區的「實際降雨」大於當地的「土石流警戒基準值」。

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