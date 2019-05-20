快閃梅雨鋒面24小時就掰掰 專家：北方冷空氣太強

2019-05-20 16:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面襲台，氣象專家解釋，這波鋒面之所以來的又急又快，主要是因為北方冷空氣勢力較強，不斷推動鋒面往南移動，因此鋒面平均停留時間約1至2個小時，也幸好鋒面移動快速，因此雖然強降雨造成各地淹水，但並未繼續帶來更大災害。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，這次鋒面結構完整，再配合西南風水氣非常旺盛，因此由北而南帶來劇烈降雨，閃電次數也非常多，且移動速度非常快，每個地方滯留時間平均為1到2個小時，因此都沒有釀成太大災害。但這樣的短時強降雨容易造成淹水，也考驗著地方的防災能力，尤其今晚的高雄、屏東。

雷雨交加 今閃電已28萬次

據統計，自今天凌晨0點到下午4點，16小時內台灣上空包括北部海面一共出現27萬9951筆閃電紀錄。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，這波梅雨鋒面雖不是滯留鋒面，但在短時間內帶來豪雨同樣非常可觀，這也是為什麼氣象局將五、六月的鋒面都定義為梅雨鋒面，因為移動性鋒面帶來的災害不見得會比滯留性還少。

吳德榮表示，這次鋒面最大的影響是瞬間大雨，一小時內破百毫米的雨量，各地一定會淹水，不過幸好是移動性鋒面，才不至於釀成太大災害。吳德榮解釋，這波鋒面移動快速是因為北方乾冷空氣勢力較強，不斷推動鋒面南移，若南北氣團勢力相當，就會讓鋒面停滯不前。

至於為何此次鋒面最大時雨量全都集中在南投一帶，吳德榮表示，這是機率問題，因為對流胞有其生命週期，今天下午2點左右鋒面移入南投、台中一帶，正好是對流胞生長最旺盛、最強的時候，因此強降雨會最明顯。

吳德榮也提醒，目前鋒面正移往台南、高屏地區，晚間以前南高屏要特別留意，山區雨勢會比平地更大。

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