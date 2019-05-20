鋒面強降雨 南市水利局提前部署防汛

2019-05-20 16:10

〔記者王涵平／台南報導〕因應近日鋒面可能帶來雨量，南市水利局提前部署防汛，今日上午啟動防汛巡查移動式抽水機、水門及排水路等措施，下午3點開設二級一階防災應變中心，呼籲市民隨時注意水情。

水利局表示，中央氣象局上午8時30分左右發布鋒面通過，影響台灣，下午2點再發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風等。

水利局早上9點開始防汛部署，先啟動防汛巡查移動式抽水機，水門，排水路。發通報簡訊通知滯洪池管理單位先做預洩降，並通知公所巡視側溝上的防蚊沙網是否有樹葉及垃圾阻塞。也通知各業務科要求施工廠商在河道內的機具要駛離，施工缺口先用太空包封閉。

今年1月至4月對列為優先易淹水地區的區域排水清淤達174.8公里，雨水下水道也清理36公里，道路側溝從去年0823豪雨後至今年4月清疏達到1429公里，均已達預定達成率，對於低窪地區的56座抽水站、395台移動式抽水機及沉水式抽水機已完成保養維護，各區域之防汛器材儲存備料補充也完成，包括已裝沙沙包備有11萬個可供民眾領用，同時也對沿海地區採取抽水機柴油引擎與電動式搭配預佈方式，以防止因強風停電造成無法抽水的窘境。

水利局呼籲民眾隨時注意水情防災，查看水情即時通APP及台南市政府Line通知。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法