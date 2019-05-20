桃園機場因雨已18航班異動 交部次長祁文中巡視

2019-05-20 14:29

〔記者姚介修/桃園機場報導〕豪大雨襲台，中央災害應變中心根據統計，到今天中午12點為止，全台共有35處淹水災情，以桃園市19處最多、桃園機場也因受天候影響，目前有18航班異動，交通部次長祁文中也趁着大雨影響班機起降，特別到機場巡視。

桃園機場公司統計，因天候影響，入境延遲4班、取消1班、7個入境航班異動，包括樂桃NM23班機大阪飛台北及國泰CX564班機香港飛台北轉降高雄；易斯達航空ZE-883班機濟州飛台北轉降松山機場；東方航空3班機轉降溫州，分別是MU2009寧波飛台北、MU2047南昌飛台北及MU2981南京飛台北。春秋航空9C8951上海飛台北返航上海。

出境航班部分，則有5班延遲、1班取消，機場公司呼籲旅客出發前，先行向航空公司或桃機網站再次確認班機資訊。

也因豪大雨今天造成班機延誤，取消，交通部次長祁文中也特別在今天上午親往桃園國際機場瞭解桃園機場公司各項整備工作，除了關心航廈幾處滲漏水熱點，以及與機場捷運共構防漏工程，更於現場聽取維護單位防治現況作為，提示機場公司應「防範為先、料敵從嚴」，整合各工程及維護介面，務必做好防汛工作。

巡視過程中，祁次長也關心天候影響航班狀況，面對暴雨、雷擊及側風等各種極端氣候影響，次長特別要求機場公司要以飛安為最高指導原則，確實做好跑滑道相關巡檢工作，如天候異常，更要加強頻次，避免任何可能意外發生。

因應豪雨鋒面來襲，桃園機場公司上午8時已成立「0520豪雨緊急應變小組」，機場公司總經理林祥生表示，機場公司現在相當注重預防性處理，所以在雨季來臨前已備妥各項防汛物資，包括3800包沙包、66座防水匣門、92台抽水機都完成整備，航廈屋頂防水作業亦已完成強化，航站南、北路新設的抽水站及蓄洪池也已完工並進行防範性試運轉，面對無論是豪大雨肆虐或是非洲豬瘟防疫任務，機場公司務求順利完成任務。

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