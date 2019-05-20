遠航無預警取消航班 立委諷：罷工要預告但停飛不用？

2019-05-20 11:33

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空無預警取消大量航班，旅客與旅行社權益嚴重受損，立委今天諷刺：「交通部認為罷工要有預告期，結果航空公司自己停飛不用預告？」交通部應負責。交通部表示，下月起將更嚴格控管班表，避免超排再砍班，並即時監控。

立委葉宜津表示，交通部要求機師、空服員罷工，應有預告期，以利旅客事先因應，結果航空公司資方要停飛，反而不用有預告期，「像話嗎？」民航局聲稱當天才知道，「完全說不過去」。當發現可能超時，應該要求遠航提出替代方案，否則難保沒有下一次。

民航局副局長方志文表示，4月底遠航一架ATR不能再飛，即要求遠航調整班表、時數，一般做法是協助旅客簽轉其他航空公司，但遠航沒有做到，反而無預警取消航班。遠航已承諾主動協助，補償滯外旅客衍生住宿、交通費用與票價差額；未出發者則全額退費。

交通部政次王國材坦言，4月底發現遠航飛機調度狀況時，確實應該掌握後續可能狀況，由於遠航機隊老舊，基於飛安，為增加飛機維修時間，而設定飛時上限，在遠航引進新飛機前，交通部不會再讓遠航安排太密集班次、嚴格控管班表，民航局也將更即時監控。

他說，遠航6、7月起班表將嚴格審查，不允許超排再砍班。交通部也將再討論復飛部分航班，協助旅客返台，交通部也要求民航局審查班表，也須即時監控。

立委李昆澤說，飛安第一，交通部應調查遠航是否刻意隱瞞超排事實，導致超時、犧牲旅客權益，業者也造成莫大損失，交通部應掌握遠航狀況，負起責任。

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