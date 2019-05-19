遠航停飛擴大 共取消8航線

2019-05-19

昨突砍3航線 786旅客滯留海外

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空因為MD機隊違反飛時管控被民航局禁飛，昨起取消桃園飛越南峴港、菲律賓巴拉望、長灘島三航線航班，下週三停飛航線更擴大至日本新潟、福島、韓國濟州、中國太原、天津，共計八航線三十一航班被取消，遠航狀況頻頻，營運是否亮紅燈，引起議論。

MD機隊機齡老舊飛時需管制 3月就超過規定

遠航MD機隊平均機齡逾二十四年，從前年三月起受民航局飛時限制，機隊每月飛時不超過一千三百五十小時。遠航解釋，MD機隊飛航時數計算方式與民航局有所出入，像民航局要求將機場流量管制、天候等因素造成的飛時增加皆須納入計算，每個月僅同意機隊飛行一千兩百七十小時而非一千三百五十小時；遠航昨日起須取消部分國際航線航班以符合民航局規定。

民航局則表示，遠航今年三月飛行時數就超過規定，要求改善後，四月份仍超過一百小時以上，五月前半個月已飛近八百小時，若不減班全月勢必超過一千三百五十小時。因此，日前建議遠航以一千兩百七十小時規劃六月班表，讓全月機隊飛時能在一千三百五十小時以內，此時數對該機隊的飛機使用及駕駛員疲勞管理也較穩定。

民航局︰遠航若未妥善處理 最高可罰3百萬

遠航表示，未出發旅客可申請全額退費，因航班取消滯留在外共七八六名旅客，皆已委請旅行社協助簽轉。至於滯留在外旅客所衍生住宿、交通、餐食等費用，團體旅客由旅行業者協助，等旅客回台後，依個案與業者討論如何賠償。

旅行業者則跳腳，要求遠航應全額吸收損失，並痛批民航局沒作為，未建立履約保證機制。民航局表示，各國正常情況下無要求航空公司要有履約保證機制，目前仍未有相關保險產品。

民航局強調，遠航若未妥善處理消費糾紛將依民航法，開罰六十萬至三百萬元罰鍰；至於遠航與旅行業者賠償方面，因是商業關係，仍需回歸雙方契約規範。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法