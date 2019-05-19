強調班表已留彈性 遠航總經理：人算不如天算

2019-05-19 18:35

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空無預警取消大量航班，高層今天終於出面。遠航總經理李梓煌說，遠航不是停飛，而是取消航班，為適應民航局飛時控管，一次宣布長期航班異動狀況，坦言做法太粗糙；他也喊冤，班表已有預留彈性，但「人算不如天算」。

李梓煌今天應交通部民航局要求，出席應變會議，會後受訪表示，遠航不是停飛，而是取消航班，但因數量較多，確實較粗糙，取消航班原因為適應民航局飛時控管限制，因而一次宣布後續幾個月的航班規劃。

他指出，滯留旅客共計1084人，多數是團客，截至目前已簽轉峴港─台北162人、巴拉望─台北164人，預計明、後天包括峴港、長灘島、太原、新潟均已簽轉完成，目前剩下不到100人，明天下午將有最新統計。

他說，購票旅客滯留與簽轉費用均將合理補償，尚未出去的團客已與旅行社談妥再協商，沒有太大變動。針對旅客與旅行社要求全額負擔滯留衍生費用，他說，若是購票旅客，當然會合理補償，至於團客若簽轉不成而滯留，遠航當然也將與旅行社協商合理補償。

至於未來航線規劃，李梓煌說，長灘島、巴拉望6月本就沒有包機計畫，峴港每月28班，因此暫停飛航一陣子，但不代表停航，其餘包括日本與兩岸航線，整體而言，6月沒有太大變化，原訂班表已是民航局允許範圍，但將重新整理班表，明天清楚公布5至7月班表。

針對旅行社要求未來若發生類似狀況，無條件解約，李梓煌說，任何包機合約均須由民航局許可才能飛，且許可後才能銷售；且合約中保障雙方多久前取消不用負責，旅行社於60天前取消免責，已對雙方公平。

針對整起事件，李梓煌坦言，由於飛時限制，班表明顯必須預留彈性，事實上遠航也已經有做，但「人算不如天算，才會發生比較尷尬的情況，也沒辦法。」他也否認避不見面，他個人休長假，昨晚從香港拚命趕回台灣，董事長張綱維本就是出差，完全是巧合。

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