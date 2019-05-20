中市強降雨多處淹水人車受困 網友上傳災情灌爆盧秀燕臉書

2019-05-20 17:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市暴雨狂襲，不少地方傳出淹水、人車受困。網友紛紛上傳暴雨及淹水訊息至市長盧秀燕的粉絲專頁，甚至抱怨「風雨大的都看不到前方，視線超差，很危險，停班停課了吧」、「市長拜託一下，您上任沒多久，可以不要這麼快就失去幫助市民的熱情好嗎？」盧秀燕在下午雨停後進行會勘，也遭酸「雨停了才在做秀」。

台中市今早10點開始降下大雨，還伴隨閃電打雷，天色昏暗有如黑夜一般，民眾的手機簡訊也接收到中央氣象局發出的「緊急警報」大雷雨即時訊息。經過一上午傾盆暴雨，不少地方陸續傳出積水、淹水、人車受困災情。

其中，台灣大道多處路段嚴重積水，麻園頭溪溪水暴漲，溪水逼近忠明南路與華美西街口的橋面，南區林森路地下道也嚴重淹水，不慎駛入的小客車幾乎滅頂。另外，大甲區中山路有電線掉落，有民眾疑因觸碰電線，倒地無呼吸心跳，緊急送醫救治。

市長盧秀燕除在臉書提醒市民「天雨路滑，出門在外注意安全，不管是走路、騎車、開車都要注意前方視線，保持距離唷」，受訪時也表示，這幾日台中天氣非常不穩定，市府建設局、水利局、環保局及各區公所均隨時待命戒備，呼籲民眾特別加強戒備。

但臉書留言仍被民眾上傳的災情照片灌爆，表示「市長拜託一下，您上任沒多久，可以不要這麼快就失去幫助市民的熱情好嗎？」「風雨大的都看不到前方，視線超差，很危險，停班停課了吧」、「太平水都淹成這樣了，還不放嗎」、「傳警訊通知有什麼用，這個時間點必須出門上班的人還不是得出門」。

盧秀燕則在下午雨停後，在向上橋、烏日直播會勘防災，提醒市民朋友注意安全，並特別加強戒備，也遭酸「雨停了才在做秀」、「都發生了才再勘災」，不過也有網友給盧市長溫暖，直說「市長也是很辛苦，立馬出來堪災了」、「媽媽市長辛苦了，加油」、「市長好。市長好親民。」

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