週一鋒面通過易有強降雨 東北風增強入夜轉涼別忘添衣

2019-05-19 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天（19日）上午各地大致為多雲到晴的天氣，中午左右新竹以南地區及基隆北海岸有局部短暫雷陣雨或是局部大雨的情況發生。到了明天（20日），因鋒面通過，各地都會有陣雨或雷雨的狀況發生，且東北季風再次增強，入夜之後天氣轉涼。

根據「中央氣象局」預報，明天（20日）清晨開始，原本滯留於台灣北方海面上的鋒面會開始逐漸往南通過台灣，各地都會有陣雨或雷雨，由於該鋒面結構完整，所經之地將有短時強降雨或劇烈天氣現象發生，預計在西半部及東北部地區會有局部大雨或豪雨發生的機率，入夜以後鋒面便會遠離，降雨情況也會趨緩。

溫度方面，因為降雨因素，各地氣溫相較於這幾天會稍微下降一些，各地高溫約26至28度。而此次鋒面通過後會有東北季風影響，入夜以後天氣逐漸轉涼，北台灣低溫約19、20度，其他地區則是22至24度，請民眾注意穿著上的調整。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，明日中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖空品區為「良好」等級；北部、竹苗及金門空品區為「普通」等級；馬祖空品區則為「橘色提醒」等級。

另外，台灣中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖將有８至９級的強陣風，請民眾若有安排海邊活動或海上作業，多加留意安全。而金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

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