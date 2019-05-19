降雨驚人 阿里山區單日 曾文水庫大進補

2019-05-19 22:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受西南風影響，阿里山區降雨驚人，曾文水庫上游集水區單日就下了200毫米，讓有效蓄水量「大進補」，預估入流多達5000萬立方米，蓄水率也一口氣提升了10﹪，目前台南水情樂觀。

截至今晚，曾文水庫水位標高已來到204.53公尺，蓄水率回升至24.64﹪，連同烏山頭水庫，合計有效蓄水量逾1.8億立方米。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫在阿里山的上游集水區，從17日開始降雨，迄今累積超過230毫米，雨勢主要集中在昨天，單日就高達200毫米，對水情助益很大。

鄒漢貴說，除了集水區的進帳之外，由於降雨明顯，曾文水庫也間斷供灌，而暫停農業出水，每天可再節水約200萬立方米。

至於供應民生用水為主的南化水庫，連日來累積降雨量也多達190毫米，鄒漢貴預估有1300萬公噸的入流量，可增加逾1個月的供水量。

南化水庫目前水位標高已來到173.64公尺，蓄水率則回升至67.42﹪，有效蓄水量為6166萬立方米。

鄒漢貴提到，民生用水供應到8月底沒問題，尤其目前是汛期，加上颱風季緊接而來，還是會再降雨，水情相當樂觀；但他也強調，有水當思無水之苦，籲請民眾平時還是要多節約用水。

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