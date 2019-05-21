學生掉千元飯錢急尋...釣出暖男「還」2千 一段話惹哭萬人

2019-05-21 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕5月17日同婚專法三讀通過，一名挺同學生為了慶祝，拿了張千元鈔票就出門吃飯。不料到餐廳時發現飯錢掉了，因此急著在社團發文協尋。結果最後結局超乎網友想像，一名男子不但現身「還錢」，給了他2千元，還說了一段非常溫暖的話。事後網友將這段經歷PO在臉書上，立刻暖哭一票網友，文章也獲得超過2.3萬人按讚，並有近2000人分享。

發文網友表示，自己當日發現遺失飯錢後，在臉書社團表示「我剛剛騎機車從雲科大到民生南路的路上，好像掉了1000塊，能不能請有人撿到的話，聯絡我一下？拜託了，那是我的飯錢！」結果不到15分鐘，就有善心男子私訊表示自己撿到錢，約了地點和他會面。

10分鐘後，一名中年男子開著一輛斑駁的藍色廂型車現身，從錢包中掏出2張千元大鈔要還給原PO網友，讓原PO疑惑表示「我掉的是1000塊」。不過中年男子卻硬將千元鈔硬塞給他，還表示「你發在那個社團，就算有人撿到也不會拿來還給你的」。最後更悠悠留下一句話「我的小孩也在外縣市讀書，我知道你們都很辛苦」，並駕車駛離，留下原PO愣在當地，並默默流下眼淚。原PO表示，當天不只同志能結婚了，「而且我見證到了人類善良的一面，此刻我的心情震撼到爆，有點語無倫次」。

截至21日晚間，該貼文已有2.3萬多人按讚，分享逾1900次。網友也紛紛留言表示「 天啊也太感人！真是要噴淚了」、「這是人性的善良面」、「他應該也是辛苦人」、「人世間的真善美」、「世界上永遠有善良的人」、「感動到起雞皮疙瘩了！」、「這兩千元有洋蔥」。

原文請見網友臉書

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