71歲貧窮奶奶跋山涉水援助災民 富翁感動送她一棟房子

辛巴威71歲貧窮奶奶迪隆（Plaxedes Dilon，另名Gogo Magombo）不忍災民流離失所，跋山涉水捐贈物資，讓非洲富商馬希依瓦（Strive Masiyiwa）相當感動，決定送奶奶一棟房子。（圖擷自Highlands Presbyterian Church-Harare臉書）

2019-03-31 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕溫馨！辛巴威遭熱帶氣旋伊代（Idai）襲擊，造成數千人流離失所，住在首都哈拉雷郊區的71歲貧窮奶奶迪隆（Plaxedes Dilon，另名Gogo Magombo）見狀相當不捨，跋山涉水將物資捐贈出去，如此善舉感動了非洲電信大亨馬希依瓦（Strive Masiyiwa），他決定送奶奶一棟房子以回饋她的善心。

據《福斯新聞》報導，迪隆由於沒有錢搭乘巴士，於是便用頭部頂著裝了一麻袋的物資，從郊區姆巴雷（Mbare）艱辛走到收容災民的長老教會，教會將老奶奶的照片上傳到臉書後，各地網友都讚揚奶奶的義舉。

迪隆透露，她之前每天都要凌晨4點醒來，再長途跋涉去賣衣服，那天回家後從收音機聽到伊代造成嚴重的風災，立即把原本要賣的衣服和夾克裝起來，隔天便走路到教會捐贈。

非洲第8大富豪、辛巴威富商馬希依瓦得知此事後感動不已，直說這是他見過最偉大的援助之一。由於馬希依瓦的公司也正在投入救災，他允諾等災區恢復後，會邀請奶奶前來碰面，並讓她選擇在辛巴威任何一個地方建造房子，每月還會給奶奶1000美元的生活津貼（約新台幣3萬元）。

熱帶氣旋伊代在莫三比克、辛巴威和馬拉威已造成超過750人死亡，但這只是初步數字，隨著洪水退去與救援人員挺進偏鄉，死傷人數恐會持續增加。

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