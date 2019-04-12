暖哭...男童被霸凌生日沒人慶祝 警察叔叔為他唱生日快樂歌

美國9歲男童丹尼爾（Thomas Daniel，右2）在學校被霸凌，生日派對沒有同學來，溫暖的警察叔叔們決定給他意外的驚喜。（圖擷自Grand Rapids Police Department臉書）

2019-04-12 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕好溫暖！美國密西根州大急流城9歲男童丹尼爾（Thomas Daniel）在學校被霸凌，生日也沒有同班同學來慶祝，沒想到警察叔叔們卻給他意外的驚喜，不僅幫丹尼爾買來蛋糕，還為他獻上生日快樂歌四重唱。

據《ABC》報導，丹尼爾近日因為沒搭到校車只好跑步去上學，被大急流城警察利雷馬（Lynema）看到並好心載送一程。丹尼爾在車上告訴警察叔叔他在學校被欺負，很擔心生日沒有同學來，暖警利雷馬立刻答應晚上去參加男童的生日派對。

利雷馬沒想到自己出席後，現場真的一個丹尼爾的同班同學都沒有，只有家人在場而已。於是利雷馬隔天便給丹尼爾一個大驚喜，那就是舉辦另一個生日派對。

利雷馬與同事帶著Krispy Kreme甜甜圈蛋糕、禮物為丹尼爾慶生，4名警察大叔還開口唱生日快樂歌，丹尼爾直呼這是自己出生以來度過的最好生日。

大急流城警方表示，沒有孩子應該被霸凌，沒有孩子應該擔心是否會有人來參加生日聚會，還向丹尼爾喊話明年要記得繼續邀警察叔叔，因為「我們不想錯過你的生日！」

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