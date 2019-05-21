故事讓蔡依林落淚的小女孩 獲總統教育獎

2019-05-21 15:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕每天為媽媽換尿布、梳洗、準備早晚餐，雲林縣龍巖國小學生章菀庭照顧因車禍全身癱瘓的母親、雙眼失明祖父、輕度智障叔叔多年，堅強的她不因家境困難、生活艱苦而懷憂喪志，強韌的生命意志及樂觀的精神，讓她獲得2019總統教育獎，將接受總統表揚。

雲林縣教育處副處長林慧蓉表示，目前就讀龍巖國小六年級學生章菀庭，10年前媽媽因車禍全身癱瘓，家中尚有一視障祖父及輕智障叔叔，父親收入不穩定，很少回家，她與就讀國二的哥哥從小就要負責照顧家中3個身心障礙的大人。

章菀庭也是雲林家扶中心長期扶助的經濟弱勢孩童，曾獲家扶全國自強兒童表揚，也曾與藝人蔡依林為家扶基金會拍攝「無窮世代」微電影，雲林家扶督導歐厚成表示，蔡依林在影片發表記者會中曾多次為她們母女的故事落淚。

歐厚成說，章菀庭從小學2年級就開始照顧媽媽的生活起居，小小的身子，就要幫行動不便的媽媽梳洗、更換尿布、準備早晚餐、洗衣物等，假日幫媽媽沐浴洗頭、剪指甲、散步，被迫提早長大的菀庭並不以照顧媽媽為苦，她個性活潑，與同學相處和樂、而課業成績都在全班前三名，在學校更是師長的好幫手。

「照顧媽媽並不辛苦，只要媽媽能健康就好。」當同學都在玩樂，章菀庭必須在家照顧媽媽，她不以為苦，對未來的最大願望，就是成為一個護士或復健師，除了可以用專業幫助媽媽外，希望還可以照顧後多需要幫助的人。

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