不畏逆境勇往直前 竹市4人獲總統教育獎

2019-05-19 11:10

［記者洪美秀／新竹報導］教育部昨天公布今年的總統教育獎，新竹市從國小到大學共4人獲獎，包括北門國小華品禎、富禮國中陳馨、新竹高工葉麗娟和清華大學宋沁，4人都有面對逆境卻不屈撓的精神，具學習典範，4人將在7月獲總統蔡英文接見及表揚。

市府教育處表示，總統教育獎設立是鼓勵「能以順處逆，發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，具表率作用」的學生，每年選出的學生，會由總統授獎，大專組每名25萬元、高中職組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元獎學金，極具殊榮。

北門國小華品禎雖罹患先天關節孿縮症，但無畏身體桎梏，反把障礙當做生命美好的禮物，有時因身體多處關節無法彎曲，也很難蹲下、彎腰，甚至會痛到在地上打滾；且因有先天弱視與軟骨病變，視力模糊、聽力也退化，但這些多重障礙並沒有打倒她，讓她能從障礙中磨練出堅強、勇敢與過人的意志力。

而被稱為「泰雅女戰神」的富禮國中拳擊手陳馨，擁有原住民樂觀開朗，國中受學拳擊哥哥影響和教練林壯蔭教練啟蒙，開啟拳擊的舞台。陳馨雖是單親家庭，媽媽扶養3個孩子，卻在拳擊領域打出一片天，進而翻轉人生，展現韌性與不畏困苦的精神。

陳馨說，好還要更好，剛考完國中會考的她說，能獲此獎相當開心，她會繼續努力堅持到底，也期許能在拳擊領域闖出一片天，朝夢想前進。

此外，新竹高工夜校學生葉麗娟，家境清寒，曾有一週僅吃一顆高麗菜果腹窘境，但力爭上游，獲選學校機械製圖競賽選手，獲全國中等學校技藝競賽機械製圖冠軍，不僅是學校首位女冠軍手，更因她的努力向上，成為同學最好的典範，如今獲總統教育獎，她說，很珍惜一路上的貴人和師長的相助，讓她可以投入喜愛的製圖領域，未來她也會將所學回饋社會，幫助需要的人。

而以特殊選才進入清華大學的宋沁同樣是在逆境中向上的代表，值得肯定與學習。

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