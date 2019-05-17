茶葉蛋悟哲理！空手道小將吳興明、謝玉涵 獲總統教育獎

2019-05-17 22:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年的總統教育獎揭曉，南投縣旭光高中空手道隊的吳興明、謝玉涵獲選。吳興明父逝母離家，小二就跟在黃泰吉教練身邊，從教練煮的茶葉蛋，悟到「人生就像茶葉蛋有裂縫才入味」的道理，今年全中運奪金；國三謝玉涵，由阿祖養大，家境貧困，立志以空手道翻轉人生，連兩年獲全中運金牌。

旭光高中空手道隊堪稱「總統教育獎」得主搖籃，去年有石政中、石愛琪獲獎，今天傍晚公布的總統教育獎得主，空手道隊的吳興明和謝玉涵也在高中組和國中組的獲選名單中，把兩人當自己孩子般的黃泰吉和廖德蘭教練開心不已。

吳興明命運坎坷，父親在他小二時過世母也離家，黃泰吉和廖德蘭把他接到家裡，而個頭很小的他，在台新金控董事長吳東亮第一次看到他時，就對他印象深刻，應允全力贊助他訓練和教育費。

吳興明從小就常看教練廖德蘭煮茶葉蛋，廖教練告訴他：「人生要像茶葉蛋一樣，有裂縫才入味！」鼓勵他不要因人生的裂縫就失去希望，而這些話成了他的座右銘，功課始終是班上第一，個頭嬌小也努力練空手道，終於在今年的全中運拿下金牌。

來自水里鄉民和部落的謝玉涵由阿祖養大，家境貧困，國小畢業就由校長張鈴采推薦到旭光空手道隊，她身材高、反應敏捷，國中3年獲全中運1銅2金，她立志要以空手道翻轉人生。

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