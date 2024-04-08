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04/08 各報重點新聞一覽

花蓮秀林西寶國小師生受困，消防局特搜人員挺進校區，協助師生搭乘接駁巴士從南投方向下山。（圖：西寶國小校長李志成提供）

花蓮秀林西寶國小師生受困，消防局特搜人員挺進校區，協助師生搭乘接駁巴士從南投方向下山。（圖：西寶國小校長李志成提供）

2024/04/08 06:54

自由時報

強震救援 307人全數脫困

花蓮發生七．二強震後搜救行動昨天進入第五天，救援隊員全力搜救在砂卡礑步道失聯的五人，另外中橫全線已通，昨天有三○七人結束被困五天的驚魂記，搭車平安回到家中。

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非洲計畫2.0 射5箭拚外交新局

蔡總統去年九月出訪我非洲友邦史瓦帝尼王國時曾表示，許多非洲國家對台灣展現興趣，要求精進「非洲計畫」。對此，外交部提出五大方針，將從持續擴展在非據點、重視僑商需求、擴大人才培育、新領域合作，以及深化實質關係等五大面向進行規劃，拓展與布局非洲外交版圖。

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南亞塑膠大火 惡臭濃煙沖天

新北市泰山區南亞塑膠林口廠昨凌晨二時許傳出大火，現場燃燒三百多公噸塑膠原料及成品，一燒長達十二餘小時才撲滅，雖無人傷亡，但在林口台地風勢吹拂下，大量惡臭濃煙上竄天際擴散周遭，新北市環保局展開監測，對泰山、林口、五股、新莊、三重及桃園市龜山等六區發出空污警示，迄昨晚大量黑煙仍不斷上竄，空污區住戶仍可聞到塑膠燃燒惡臭，苦不堪言。

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聯合報

技專浮濫升格 教改30年惡果反噬

卅年前，我國史上最大教改工程上路，包括廣設大學等政策惡果仍持續發生中。至今年七月底，已知有十五所大專院校走入歷史，其中有十三所是專科升格或改辦。

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失聯星國夫婦震前砂卡礑下車 今加派人員搜尋

花蓮強震昨天進入搶救第五天，維持十三人死亡，六人失聯。失聯五人疑似受困太魯閣園區砂卡礑步道，除了尚未尋獲的新北游姓家庭三人，搜救隊根據影像推估，失聯的新加坡夫妻可能在步道一點五公里處的五間屋附近，列為搜救熱區，將加派人員及搜救犬搜尋。

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中國時報

震災後5天 中橫搶通

中橫與蘇花公路都搶通！0403花蓮大地震震毀台8線中橫公路，東段太魯閣、天祥段道路柔腸寸斷，交通受阻，資深公路局員工稱「有史以來最嚴重」，公路局原預計10日搶通，但在積極趕工下，8日恢復單線雙向通車，西段中橫便道亦於7日午搶通。公路局考量開放仍有不確定風險，採有條件限時段開放通行。

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南海爭霸 美日澳菲軍演vs.中國戰鬥巡邏

中國人民解放軍南部戰區昨日宣布，7日將在南海海域組織聯合海空戰鬥巡邏。由於菲律賓、美國、日本和澳洲正好在同一地區舉行4國聯合軍事演習，雙方軍事對抗，南海緊張局勢上升。

詳見南海爭霸 美日澳菲軍演vs.中國戰鬥巡邏

蔡總統去年九月出訪我非洲友邦史瓦帝尼王國時曾表示，許多非洲國家對台灣展現興趣，要求精進「非洲計畫」。圖為台史外長今年二月簽署聯合聲明。（資料照）

蔡總統去年九月出訪我非洲友邦史瓦帝尼王國時曾表示，許多非洲國家對台灣展現興趣，要求精進「非洲計畫」。圖為台史外長今年二月簽署聯合聲明。（資料照）

南亞塑膠林口廠昨凌晨2時許傳出大火。（新北市消防局提供）

南亞塑膠林口廠昨凌晨2時許傳出大火。（新北市消防局提供）

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