12年國教新課綱8月上路 教育部長說明未來會考型態

2019-05-19 14:24

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱今年8月上路，教育部長潘文忠今天在出闈記者會中說明未來會考型態，新課綱從108學年入學的小一、國一、高一逐年實施，今年入學的國一生是111年考會考，將會是「素養導向」的題型，台師大心測中心已累積多年命題經驗，會考將維持相當程度的穩定性及鑑別度。

台師大心測中心主任陳柏熹說明，111年的國中教育會考的考科不變，同樣考國文、寫作測驗、數學、自然、社會及英語（閱讀及英聽），題型也和現在差不多，不會有很大的變化，事實上近年來的會考已經朝素養導向的方向命題。

潘文忠也表示，會考評量的是重要概念，且會連結學生的生活經驗，強調跨科整合，逐步精進和深化，更導向素養的命題，未檢繼續由心測中心掌握命題型態，不斷累積更多符應重要面向的內容，維持相當程度的穩定及鑑別度，新課綱的學生在學習過程中，因老師的教學引導，參考過去的題目，面對111年會考作準備，持續穩定作相關準備。

明年的改變是全國試務會不再由高中輪辦，統一由台師大心測中心主辦，潘文忠表示，過去是由學校輪辦會考試務，統籌性工作需要有過去的經驗累積，明年開始由心測中心統籌辦理全國試務，但各縣市教育局及高中職仍會給予大力協助。

潘文忠也表示，108年有61所高中辦理完全免試入學，明年可再擴大推動完全免試入學，發展學校特色及招收適切的學生。至於特招名額不斷減少，潘文忠則表示，考生總人數變少，有些區擴大免試入學，還是會維持特招，但尊重舉辦特招的學校意願。

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