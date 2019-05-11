108新課綱上路倒數 教育部長這麼說…

2019-05-11 13:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕108新課綱即將於8月上路，為了讓台南家長學生更加了解新課綱，市政府今（11）日在台南一中舉辦「全台首學課程博覽會」，邀請教育部長潘文忠與南市教育局長鄭新輝「關鍵對話」，潘文忠強調，新課綱強調學生實作精神，教學第一線老師扮演重要角色。

潘文忠表示，這次課綱的推動是近年來台灣教育發展上一個非常關鍵的里程碑，能夠讓學生在學習過程當中培養素養、態度與綜合解決問題的能力，此外，也是台灣第一次將所有階段課程作完整連結的系統設計。

潘文忠認為，最關鍵還是在第一線老師的教學，因此藉由近年推動的前導學校，希望有更多教育夥伴在108課綱實施之前，循線釐出現實問題解決方法，有更多實踐經驗與反饋，可以穩健地推行，而且他也發現老師們都很主動積極，不像以往是被動等著課本來，有助政策由下而上順利推動。

市長黃偉哲到場致詞表示，新課綱著重老師與學生的互動，而非死記，希望藉著這個機會與來自全國各地的老師交流，「這不是一場華山論劍，但絕對是教學的武林高峰會」，期盼經過這樣互動，能夠有最充實的準備來面對新的課綱。

今日活動安排一系列的「說課」、「賞課」、教學互動區。「說課」召集南市亮點教師，總計15個領域，國小國中高中共推薦45位教師示範說課，45場將近1300人報名大爆滿；此外，台南一中小禮堂教學互動區有20攤位展示科技教育成果及實作創意作品，師生現場讓民眾提問、操作，呈現各校多元豐富的課程內涵。

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