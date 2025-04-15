法院判白宮違憲！美聯社採訪權仍被封殺 引爆言論自由戰

美國地方法院裁定，白宮禁止《美聯社》記者進入橢圓形辦公室的決定違憲，並下令恢復其採訪權限。但白宮仍拒絕。（美聯社）

2025/04/15 09:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國地方法院近日裁定，白宮禁止《美聯社》記者進入橢圓形辦公室的決定違憲，並下令恢復其採訪權限。裁決已於本週一生效，但白宮仍拒絕讓《美聯社》記者與攝影師參與總統川普與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）的聯合記者會。

綜合外媒報導，白宮不服裁定，已向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴，並排定於本週四舉行聽證會，討論在審理期間是否可持續限制《美聯社》的白宮採訪權。這場爭議是來自川普總統上任時簽署的一項行政命令，主張將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改稱「美洲灣」（Gulf of America），但《美聯社》隨即發布內部風格指南，決定保留「墨西哥灣」這一沿用400多年的名稱，並報導總統希望使用的新名稱。

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隨後，白宮自2月中旬起限制《美聯社》記者及攝影師進入橢圓形辦公室與搭乘空軍一號，僅在有限活動中允許採訪，並維持參與新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）定期簡報的權利。《美聯社》對此提起訴訟，控訴政府以其新聞選擇為由加以懲罰，違反言論自由。地方法官麥克法登（Trevor N. McFadden）上週作出判決，認定白宮未能提出其他合理解釋，行為已構成「觀點歧視」，即便橢圓形辦公室屬非公共論壇，政府仍不得基於媒體立場排除特定機構。

麥克法登上週五亦駁回白宮要求暫緩執行判決的申請。但白宮仍持續上訴，主張《美聯社》原享有的採訪特權並非憲法保障。週末提交的法庭文件指出：「美國沒有任何媒體享有與《美聯社》相同程度的保證性採訪地位。即便《美聯社》已習慣於其特殊待遇，但《憲法》不要求其永遠享有此優勢。」

《美聯社》發言人伊斯頓（Lauren Easton）週一強調：「我們期待白宮遵循法院命令，立即恢復我們作為白宮記者團成員的權利。」

儘管法院裁決已出爐，《美聯社》未來的採訪範圍仍不明朗。判決僅禁止白宮因總統不滿媒體報導內容而將特定媒體排除在外，並未強制要求恢復《美聯社》長期作為核心採訪媒體成員的地位。

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