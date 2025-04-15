凱蒂佩芮等6名全女性機組完成太空之旅 貝佐斯開艙門迎接

美國樂壇巨星凱蒂佩芮等6名女性完成太空之旅，已順利返回地球。（歐新社）

2025/04/15 09:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國樂壇巨星凱蒂佩芮（Katy Perry）等6名女性，搭乘亞馬遜創始人貝佐斯創辦的航太公司藍色起源（Blue Origin）太空艙，於14日順利完成太空之旅返回地球，在地面等待的貝佐斯親自開艙門迎接。

據《BBC》報導，和凱蒂佩芮同行的包括貝佐斯未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）、《CBS》節目主持人蓋爾金（Gayle King）、民權運動人士阿曼達·阮（Amanda Nguyen）、前NASA火箭科學家鮑伊（Aisha Bowe）、電影製片人弗林（Kerianne Flynn）。

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凱蒂佩芮等6人在美國德州當地時間14日上午8時30分許發射升空，整體飛行時間約11分鐘左右，6人抵達了距離地面約100公里的高度，跨越了國際公認的太空邊界，體驗到失重的現象。

太空艙隨後藉由降落傘成功落地，在地面等待的貝佐斯連忙上前打開艙門，歡迎未婚妻桑切斯回到地球，桑切斯眼眶含淚地表示自己在太空中看到了月球，地球則是看起來很安靜的樣子。

凱蒂佩芮從太空艙出來時，將1朵雛菊（daisy）舉向天空，她的女兒名字就叫做黛西（Daisy），凱蒂佩芮緊接著就趴跪下來親吻地面，她透露自己想要和地面相處一會。

據了解，蘇聯女太空人捷列什科娃（Valentina Tereshkova）於1963年獨自完成軌道飛行後，就再也沒有全女性機組完成太空之旅，過了62年終於由凱蒂佩芮等人辦到了，代表著太空旅遊業又更往前一步。

亞馬遜創辦人貝佐斯上前迎接未婚妻桑切斯。（路透）

凱蒂佩芮落地出艙時高舉雛菊。（路透）

凱蒂佩芮親吻地面。（法新社）

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