今至週五暖熱高溫飆32度 入夜輻冷日夜溫差達15度

今明（16日）各地白天高溫達32度以上，清晨有輻射低溫，日夜溫差逾15度。（資料照）

2025/04/15 09:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）晨各地晴朗，各地區平地的最低氣溫約在11至13度之間，今明（16日）各地白天高溫達32度以上，清晨有輻射低溫，日夜溫差逾15度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上、紫外線強，清晨有輻射低溫，日夜溫差超過15度，相對濕度極低，同時空氣品質不佳，民眾應注意。今日各地區氣溫為：北部13至30度、中部11至30度、南部12至32度、東部12至30度。

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週四、週五（17-18日）各地多雲時晴，持續暖熱如夏，山區午後有局部短暫陣雨的機率，週四起西半部及金馬容易起霧，應注意能見度。預估週六（19日）鋒面接近，天氣暖熱，午後山區及部分平地有局部短暫陣雨的機率。

預估下週有兩波短波，週日（20日）結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降。下週一、二（21、22日）天氣好轉，下週三（23日）另一波鋒面南下，再轉有陣雨或雷雨，不過已經為末期模擬，需再觀察。

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