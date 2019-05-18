醫病》氣喘患者能吃冰？ 中醫師：一招判別體質是否適合

2019-05-18 21:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人喜歡在熱天裡吃冰消暑，或喝冰水解渴，但氣喘患者常被告知不能吃冰，以免症狀加重。但中醫和西醫都說，並非所有氣喘患者都不能吃冰，而且只要簡單一招，就能分辨哪些患者可以吃冰。

中醫師公會全聯會秘書長柯富揚說，氣喘跟吃冰的關係，多從物理影響來解釋，因食道和咽喉的溫差收縮導致發炎反應，但從中醫觀點來看，要看身體是偏燥熱、還是寒涼的體質。

柯富揚說，冬天天氣冷時，吸入冷空氣而導致氣喘發作的人，就是屬於偏涼體質的患者，這類患者就不適合吃冰，更會讓病情加重；而天熱時氣喘才發作的，就是屬於偏熱體質，這類氣喘患者就比較能吃冰。

柯富揚說，中醫觀點是，寒涼體質要給溫補、燥熱體質就要給偏涼的藥來調整，因此，不同體質的氣喘患者，對冰的容忍度也會不一樣。

林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉則指出，之前已有研究顯示，約一半的氣喘患者吃冰或喝冰水，會有咳嗽等症狀，而且東方人因此引發氣喘的比例高過西方人，顯示並非所有氣喘患者吃冰都會誘發病症。

國健署也建議，氣喘患者若想吃冰，平時需按照醫囑服藥並定期回診穩定病情，避免氣管處於發炎狀態，並做好自我監控，保持運動習慣增強體力，到戶外時要記得戴口罩降低環境刺激物影響。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法