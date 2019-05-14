隔空打鼓！逢甲大學研發「空氣鼓」 隨時隨地都能打

2019-05-14 18:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕坐公車也能打鼓？逢甲大學電聲團隊運用航太科技感測器技術，研發設計出虛擬樂器「空氣鼓」，只要手握感測器，再搭配開發的打鼓App，隨時隨地都能「隔空打鼓」，戴上耳機也用不擔心練鼓會吵到人！

逢甲大學副校長黃錦煌結合電聲碩士學位學程教師及博士班學生，合作研發相關技術，發想虛擬樂器的博士生黃興真長期投入電子提琴演奏，看到國內樂團天團五月天團員常愛在演唱會中來段Talk Show，其他團員常是樂器伴身，唯獨鼓手無法搬鼓到前台，啟發研究虛擬樂器構想。

黃興真指出，目前常見虛擬樂器的設計模式，都是透過多台攝影機偵測鼓手的動作位置，雖然比起實體鼓組，相關設備已經輕巧許多，但還是只能在固定位置使用，無法達到隨時隨地練鼓的環境。

逢甲大學研發的「空氣鼓」，突破傳統攝影機偵測的技術，而是以常運用在衛星導航、飛機飛行姿態判定等航太科技的IST感測器（Inertial Space Tag），偵測鼓手擊鼓的角度、力度、方向、速度，以12組參數判斷鼓音位置及音量強弱等，搭配研發設計的打鼓App就能發出鼓聲。

而研發團隊新研發的IST感測器大小僅約3公分，綁在鼓棒上或單握手中，再搭配App及耳機，讓練鼓者可不受時間地點限制，隨時都可以練鼓。

黃興真說，不少年輕人迷練爵士鼓，但學鼓對初學者來說門檻很高，除了一套入門的鼓組約1、2萬元，整套鼓組也相當占空間，練鼓更要顧慮隔音問題，目前研發的「空氣鼓」僅需要一組感測器，成本不到3000元，大大降低學習門檻，且能讓練鼓者沒有後顧之憂練習，甚至舞台表演時鼓手不會受到固定位置的限制，一樣能在舞台上走動，展現風采。

黃興真指出，目前正在申請專利中，未來還計劃利用IST感測器並模擬各類樂器的聲音，不只敲擊樂器，還可延伸至撥弦樂器、吹奏樂器等，將來對於推廣音樂教學會有很大的幫助。

擔任專業鼓手20年的陳世南指出，虛擬「空氣鼓」畢竟敲打的是空氣，打擊手感還是傳統實體鼓好，鼓聲也是實體鼓較具真實感，但虛擬鼓不受限空間及時間，有初學者練習運用；且敲打空氣有鼓勵也很有表演元素。

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