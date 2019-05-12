嘉市環保局製作空品淨化區地圖 「嘉油鐵馬道」碳匯量高

2019-05-12 13:21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市環保局整理轄區7個空氣品質淨化區資料繪製輕旅行地圖，尤以「嘉油鐵馬道」吸收碳的「碳匯量」達156.7公噸最多。

市環保局空氣及噪音管理科長吳博章表示，空氣品質淨化區因種植淨化空氣的樹木，具改善空氣效果及休憩空間，嘉義市利用公有地栽種植栽設置的空品淨化區包含「軍輝橋自行車道」、「嘉油鐵馬道」、「中央廣場」、「香湖公園」、「啟明公園」、「公義路淨化區」及「富國淨化區」等7處，經整理資料後委外繪製輕旅行地圖，民眾可到此休閒、運動及親近大自然；地圖資料顯示，嘉油鐵馬道範圍約4‧322公頃最大、碳匯量也最多，其次為面積約1.433公頃的香湖公園、碳匯量81.91公噸。

吳博章說，空品淨化區栽種樹木雖可淨化空氣，但因植物行光合作用主要是收碳，對空氣中的懸浮微粒（PM.10）、細懸浮微粒（PM2.5）阻攔效果有限，因此如空品指標達橘、紅色以上提醒，仍建議民眾減少外出。

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