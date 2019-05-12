給天上媽媽最好的禮物 護理師賴姿秀捐贈造血幹細胞救人

2019-05-12 12:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年母親節正好是國際護理師節，屏東護理師賴姿秀捐贈造血幹細胞，用救人來當母親節禮物，送給天上的母親，圓了6年前和媽媽的約定。

27歲的護理師賴姿秀就讀二技時，參加慈濟骨捐驗血建檔，6年前被通知配對成功，當時任職潮州鎮清潔隊的母親鼓勵她要把握救人的機會，沒想到她還沒捐贈母親就過世，讓她無法走出喪母之痛，6年來雖然她接獲2次身體複檢的通知，但賴姿秀因為工作及心情還未能恢復，一直沒有前往，直到今年在阿嬤賴陳金丹的鼓勵，以及同事的調班協助下，她決定一圓與母親6年前的救人約定。

在阿嬤賴陳金丹與慈濟的師姊的陪同下搭火車到花蓮慈濟醫院，完成捐贈造血幹細胞，她堅信媽媽一路都陪伴在她的身旁，因此能在母親節前夕順利完成了捐贈，成為送給天上媽媽最好的母親節禮物，一圓當初與媽媽的約定，而賴姿秀的善心也讓同事們相當感動，紛紛參加了慈濟的驗血建檔，一起加入救人的行列。

賴姿秀說，感謝媽媽給她一個健康身體，支持她任何的決定，謝謝阿嬤賴陳金丹用愛呵護她與弟弟，以及長官和同事的支持協助，才能在母親節完成這麼有意義的使命。

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