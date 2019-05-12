母親真偉大 ！浴佛、賀卡、愛的三部曲…感恩母愛

2019-05-12 10:20

〔記者王涵平／台南報導〕今日母親節，各地浴佛、製作賀卡、愛的三部曲等活動，紛紛表達對母親的感恩。

慈濟新營共修處今日上午舉辦佛誕祈福浴佛活動，不少民眾一早就前往參加，志工表示，感念佛恩、親恩與眾生恩，也為家人、為台灣、為世界祈祥和，同時也舉辦園遊會，並為東非3國募款，3月強烈氣旋襲擊東非，釀成逾700人死亡，300萬人流離失所，慈濟啟動國際人道援助行動，台灣各地慈濟人也以不同形式募心募愛。

吉貝耍國小則邀作家王家珍到校與孩子面對面互動，校長姜秋蘭表示，吉貝耍國小位處偏鄉，第一次邀請作家到校，文學饗宴之外，也示範康乃馨的卡片讓孩子製作，表達對母親的愛，祝福天下的媽媽，母親節快樂。

竹門國小學童為感謝媽媽、阿嬤無微不至的關愛，安排「愛的三部曲」活動，孩子奉上1杯由老師和學生親手炒製的「炒米茶」，說出「我愛您，謝謝您照顧我！」獻上康乃馨，最後跟家人愛的抱抱、愛的親親，有阿嬤感動得頻頻拭淚。

學童也表演陶笛、直笛、烏克麗麗結合打擊樂器演奏「美麗的康乃馨」、「爸爸愛媽媽」等歌曲，手語表演「有你的地方是天堂」，更有孩子分別用閩南語、英語、客家語來演唱母親節組曲，五年級話劇演出「天下的媽媽都是一樣的」更是獲得滿堂采。

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