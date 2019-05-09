弘光科大護理生溫馨加冠 女大生車禍重生謝母恩

2019-05-09 15:34

〔記者張軒哲／台中報導〕5月12日是國際護理師節，弘光科大護理學院今日舉辦加冠典禮，其中護理系大二生張喬旻念國小時因重大車禍住院1年多，受醫護人員幫助走出創傷陰影，休學重考念護理追求夢想，媽媽特別前來參加加冠典禮，在母親節前夕她感性地跟媽媽說：「以後換我照顧您，好好回報您的辛苦。」另外，學士後護系大一生蕭奕夫為承擔家業，頂著國立大學雙碩士學位重回校園讀書。

護理學院院長邱艷芬表示，加冠是護理生學習階段重要的儀式，象徵學生踏入臨床實習階段，到了臨床，尤其要時時提醒自己「以人為本」做到關懷、體諒、真誠，也要時時刻刻要求自己，提供「專業的服務」，做到精明、精準、精緻。今年有四技護理系二年級、學士後護理系一年級、五專二年級及來自大陸莆田的學生共274人進行加冠。不少業界的護理界前輩、家長到場觀禮，給學生加油鼓勵，典禮上還表揚葉沛婷、林裕瑋、邱莉婷、陳詒珊、魏雨宸等5位實習表現優良的學生。

「我不想要有遺憾，因此休學後重考念護理系！」護理系大二生張喬旻說，高中念美容科，順著媽媽期望大學讀企管，念了一年沒興趣，想起念國小時曾經車禍重傷住院，受到醫護人員幫助，因此，決定休學補習重考護理系追求夢想，她很期待加冠典禮，希望能學好專業技術，幫助更多的病患。

張喬旻說，車禍後身上留下大片傷痕，曾經被同學指指點點，一度讓她無法跨出心理陰霾，「媽媽很辛苦，因為我無法把我身體照顧好覺得很愧疚，但是，我一定會很努力茁壯自己，未來想帶媽媽去很多地方玩，想讓她幸福輕鬆過生活，也想讓她能跟朋友炫耀自己女兒很棒！」

另外，後護系的大一蕭奕夫儘管已經拿到嘉義大學食科、企管雙碩士畢學位，依舊回到學校念護理系。已是3個孩子爸爸的他說，近一年來每星期有3天從嘉義開車到台中念書，來回2個多小時奔波近百公里。

蕭奕夫指出，家裡經營護理之家，「自己進入護理培訓過程，才知道辛苦，很多同學護理系畢業後沒有從事相關工作很可惜，要把好人才留下來，減少流動率，才能提供住民更好服務。」

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