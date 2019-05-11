發大財淪口號？ 高雄店家貼韓國瑜春聯...下場是出租

2019-05-11 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後強調要「拚經濟」，日前在議會上答詢自經區議題更不斷跳針「高雄要發大財」。有網友貼出一間貼有韓國瑜發大財Q版春聯的店家，諷刺地說，貼了也不會發財，因為這間店面正在招租中。有網友笑稱「這句話根本是可怕的詛咒」。

臉書粉專《只是堵藍》11日貼出一張圖片，可見高雄新興區一間店家在門口貼出招租資訊，但一旁卻貼有韓國瑜在今年農曆年發送的「高雄發大財」Q版春聯，兩相對比顯得格外諷刺。《只是堵藍》也諷刺地說，「看來這玩意貼兩張也不會發財！」

照片曝光引發網友熱議，紛紛笑說「這句話根本是可怕的詛咒」、「就是貼了才倒店的~~」、「沒貼的還會想進去消費，貼發大財的反而不想進去，因為做生意的人立場太過明顯認為並不好。」、「客人看到這兩張，就沒想消費的慾望」、「這是店家的問題，要相信韓導會帶領我們發大財哈哈哈」。

但有人認為，或許店家實際營業狀況和春聯是沒有關聯的。

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