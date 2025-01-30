揪團金門看「金馬獎禁片」！ 中國影迷目睹這一幕痛哭失聲

《一部未完成的電影》獲得金馬獎「最佳導演」、「最佳影片」，因以紀錄片手法還原中國疫情的歷史畫面，而無法在中國上映。（好威映象提供）

2025/01/30 21:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來，金門成為中國影迷的「避風港」，一群來自中國的年輕觀眾，透過社交平台「小紅書」相約，跨海前往金門觀看在中國境內無法上映的電影。他們形容這趟旅程是「合法的實體翻牆」，既滿足了觀影渴望，也帶來了複雜的情感衝擊。

根據《BBC中文網》報導，福建觀眾特別幸運，因為「小三通」政策的開放，得以合法前往金門。來自福建的陳棣表示，他和朋友早在《一部未完成的電影》上映前，就翻牆查詢金門戲院的放映資訊，並搶購船票與辦理各項證件。「船程只要半小時，花費約1000元人民幣，但能看一部原本只能在網上盜版的電影，這是很值得的。」

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中國導導演婁燁的新作《一部未完成的電影》獲得金馬獎「最佳導演」、「最佳影片」，因其紀錄片式手法還原中國疫情的歷史畫面，而無法在中國上映。不少中國觀眾看見螢幕上播放著武漢封城期間的影像，空蕩的街道、吹哨者李文亮的微博、悲痛的家屬在救護車後呼喊亡者，紛紛在影院內痛哭失聲。

曾在北京生活的李李回憶，她在「白紙運動」期間，因發表敏感言論而被拘留，如今能在安全的環境下觀看這部電影，對她而言既是釋放也是見證。她語帶哽咽地說，「這部電影不是應該讓中國人看嗎？為什麼我們要翻山越嶺，才能見證自己的歷史？」

另外，來自福建的大學生Joy與三十多名來自中國的影迷，透過小紅書揪團「到金門看電影」。這群年輕人在兩天內包場觀看了四部來自中國、香港、台灣與日本的電影，內容涵蓋同志、性別等中國政府敏感的議題。對這些影迷而言，來金門不僅是觀影，更是一場文化探索之旅。

曾擔任金馬獎評審的影評人鄭秉泓認為，金門戲院可以長期放映中國禁片，吸引更多中國影迷。「台灣是一個烏托邦，他們可以很安心地看這些電影。」

然而，部分學者與旅遊業者擔心，若這種現象擴大，中國政府是否會因此收緊政策，甚至限制福建居民赴金門的自由行資格。成功大學政治學教授王宏仁表示：「目前這現象可能不在中國政府的期待之內，但未來若中國影迷回去後受到調查，這趟自由觀影之旅可能不會長久。」

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