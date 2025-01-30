罷免李彥秀氣勢超乎想像！林濁水揭關鍵在「他」：皇帝級催票功力

國民黨港湖立委李彥秀的罷免連署已突破2.3萬份。（資料照）

2025/01/30 21:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春節期間，全台掀起罷免行動熱潮，國民黨港湖立委李彥秀的罷免連署更以驚人速度突破2.3萬份，遠超第1階段門檻3181份。前立委林濁水驚嘆，這股罷免氣勢之猛超乎想像，速度甚至超越當年罷免高雄市長韓國瑜的紀錄，直言「催票」關鍵恐是國民黨立法院黨團總召傅崐萁。

林濁水今（30日）在臉書發文表示，在春節加持下，超過第1階段門檻的罷免連署案件不在少數，但罷免李彥秀的行動尤為突出。短短不到一個月，連署數量就在大年初一衝到2.3萬份，「已經破人類歷史上最威猛的罷韓連署記錄。」並指出，當年罷韓第1階段門檻為2萬2814份，且花費2個月才達標，最終合格連署數也僅2萬9908份。值得注意的是，「高雄人口270萬港湖人口才32萬！」

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林濁水分析，「李彥秀仇恨值不算高，但連署氣勢之猛難以想像，可見傅大山王摧票功力之深厚天下無敵！完全不只是總統級的，完全是『皇帝啦，皇帝啦』級的從後山山寨橫掃到天龍國一點也不在話下！」

然而，發起罷免的「國會要除銹 罷免李彥秀 - 港湖青鳥行動」團隊則強調，傅崐萁的催票功力確實功不可沒，但他們的行動策略也是成功關鍵。團隊說道，「從去年11月開始，我們不僅依靠特定時刻快閃動員，更是每一天穩扎穩打地設連署站，另一批志工則是在每家每户的信箱投遞空白連署書家庭組合包，讓更多選民能夠方便地參與連署，這種全方位、多管齊下的推動方式，才讓罷免行動的速度遠超預期。」

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