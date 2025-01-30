為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免李彥秀氣勢超乎想像！林濁水揭關鍵在「他」：皇帝級催票功力

    國民黨港湖立委李彥秀的罷免連署已突破2.3萬份。（資料照）

    國民黨港湖立委李彥秀的罷免連署已突破2.3萬份。（資料照）

    2025/01/30 21:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕春節期間，全台掀起罷免行動熱潮，國民黨港湖立委李彥秀的罷免連署更以驚人速度突破2.3萬份，遠超第1階段門檻3181份。前立委林濁水驚嘆，這股罷免氣勢之猛超乎想像，速度甚至超越當年罷免高雄市長韓國瑜的紀錄，直言「催票」關鍵恐是國民黨立法院黨團總召傅崐萁。

    林濁水今（30日）在臉書發文表示，在春節加持下，超過第1階段門檻的罷免連署案件不在少數，但罷免李彥秀的行動尤為突出。短短不到一個月，連署數量就在大年初一衝到2.3萬份，「已經破人類歷史上最威猛的罷韓連署記錄。」並指出，當年罷韓第1階段門檻為2萬2814份，且花費2個月才達標，最終合格連署數也僅2萬9908份。值得注意的是，「高雄人口270萬港湖人口才32萬！」

    林濁水分析，「李彥秀仇恨值不算高，但連署氣勢之猛難以想像，可見傅大山王摧票功力之深厚天下無敵！完全不只是總統級的，完全是『皇帝啦，皇帝啦』級的從後山山寨橫掃到天龍國一點也不在話下！」

    然而，發起罷免的「國會要除銹 罷免李彥秀 - 港湖青鳥行動」團隊則強調，傅崐萁的催票功力確實功不可沒，但他們的行動策略也是成功關鍵。團隊說道，「從去年11月開始，我們不僅依靠特定時刻快閃動員，更是每一天穩扎穩打地設連署站，另一批志工則是在每家每户的信箱投遞空白連署書家庭組合包，讓更多選民能夠方便地參與連署，這種全方位、多管齊下的推動方式，才讓罷免行動的速度遠超預期。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播