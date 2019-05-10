想比雷神索爾和皮卡丘更電？經濟部貼吸睛招考公告

2019-05-10 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部10日在臉書搶答時事電影「哏」，在臉書公告，「想成為比雷神索爾和皮卡丘還真實的『電力職人』？」，經濟部表示，台電招考826人，開始「線上報名啦！」

台灣電影院線片近期內有《復仇者聯盟4：終局之戰》、《POKÉMON名偵探皮卡丘》，當中人物「雷神索爾」、「皮卡丘」均是以「電」元素為出發點的角色，知名度相當高；經濟部對此搶搭熱潮，將台電招考員工的事件與上述2者結合並發布公告，意外引發話題。

經濟部提醒，網路報名時間自5月8日至5月21日止，繳費期限至5月23日止，「繳費完才算報名成功」，筆試時間在今年8月25日。

台電公告，本次招考配電線路維護類人員共419名，其次為綜合行政類100名，另外輸電線路維護類16名、輸電線路工程類11名、變電設備維護類54名、變電工程類15名、電機運轉維護類34名、電機修護類13名、儀電運轉維護類12名、機械運轉維護類63名、機械修護類20名、土木工程類40名、電銲技術類6名、化學類6名、重車駕駛及機械操作類5名及會計類12名。

經濟部臉書全文

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