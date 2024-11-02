推動淨零城市理念 高市容積移轉許可要點修訂五重點

高市容積移轉許可要點修訂五重點，圖為北高雄城區。（記者王榮祥攝）

2024/11/02 10:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都發局修訂「高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點」、10月7日施行生效，都發局強調修法有五大重點，主軸為推動淨零城市理念，並調整本市容積移轉折繳代金辦理方式。

五大重點分別為包括容移申請案檢討都市設計送審門檻、增列排水道用地與溝渠用地及河道用地為送出基地、調整接受基地門檻條件及可移入容積量上限、代金計算回歸「都市計畫容積移轉實施辦法」市價計算、呼應淨零自治條例訂定開挖率及綠覆率規範。

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都發局長吳文彥表示，修法為避免容積移轉結果，對於接受基地造成過量的交通負荷、消防救災及基礎設施承載等環境衝擊，並基於永續發展與本市淨零城市發展自治條例揭示的精神，針對接受基地提送都市設計審議門檻、臨接道路條件、地下室開挖率及綠覆率等規定，皆參考其他五都相關規定一併修正。

都發局指出，市府原採用一半捐贈公共設施保留地，一半以公告現值折算繳納代金方式，為符容移辦法第九條之一「接受基地得以折繳代金方式移入容積，其折繳代金之金額，由直轄市、縣（市）主管機關委託三家以上專業估價者查估後評定」規定，爰修正回歸容移辦法規範內容，並訂定市價查估執行機制相關規定；因本要點未強制代金比例，仍可以選擇100％公保地抵繳換容積，將配合執行情形再行滾動檢討。

都發局強調，為使容積移轉案件配合提高環境友善及韌性設計，針對地下室開挖率達75%以上者，規範加強檢討淨零社區減緩與調適措施，如容積減量、增加綠色碳匯、認養公園綠地、綠色交通、植栽等。

另為避免地面一層設置大量硬鋪面，配置大量汽、機車停車位及車道，導致綠化面積不足，增訂接受基地綠覆率規定，以提升綠化效果，強化社區景觀及休憩空間。最後因應極端氣候排水防洪需求，排水道用地、溝渠用地及河道用地等，因具有都市防災、都市維生等功能，有加速取得之必要，增列上述3項公保地為送出基地。

都發局呼籲業者，目前公保地取得成本仍低於原規定代金之公告現值，勿以容積移轉代金調整作為墊高房價的理由。

高市容積移轉許可要點修訂五重點。（都發局提供）

高市容積移轉許可要點修訂五重點，以呼應淨零自治條例。（都發局提供）

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